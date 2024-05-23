Almanlar başıboş köpek için şunu diyor: Bende olmasın ama sende olsun!

Türkiye başıboş köpek sorunuyla mücadelede ABD ile birlikte Avrupa'da yapılan uygulamaları da örnek alarak, toplumun talebini karşılayacak bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı henüz TBMM'ye gelmeden sözde hayvanseverlerin hedefi oldu.

Almanya istiyor ki bizde olmasın Türkiye'de olsun!

Almanya merkezli DW, başıboş köepk sorunuyla ilgili iki farklı habere imza attı.

Haberlerden birisinde, AK Parti iktidarının hazırladığı tasarı hedef alındı.



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DW Türkçe'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sistemli olarak bir köpek düşmanlığı yaratıldı. Çünkü ona bütçe ayırmak istemediler." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda haddi aşan DW, "Öldürerek yasa mı olur?" diye sordu.

Öte yandan kendi ülkelerindeki "uyutma" uygulaması da hatırlarıne gelmiş olacak ki, Almanya merkezli DW'nin Almanca yayınında ise, "Sokak köpekleri sorunu" başlığı kullanıldı.

Haberde, başıboş köpeklerin ciddi sağlık sorununa yol açtığı belirtilerek, "Hastalık yayıyorlar, insanlara saldırıyorlar." şeklinde ifadeleri kullanıldı.