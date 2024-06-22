Almanlar araba yaparken biz ise… Rizeli vatandaş sosyal medyayı salladı

Rize'de yapılan bir sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaş, "Almanlar araba yaparken biz millete zorla şapka giydirmek için uğraşıyorduk" diyerek, geçmişteki tepki çeken uygulamalara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bu sözler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Vatandaşın sözleri, 1925 yılında yürürlüğe giren Batı'dan devşirilmiş Şapka Kanunu'nu hatırlattı. Kanun, halkın sözde modernleşme çabalarının bir parçası olarak zorla şapka giymeye teşvik edilmesini öngörüyordu. Bu durum, dönemin geniş kesimlerinde haliyle tepkiyle karşılanmıştı. Özellikle Rize halkı, bu kanuna muhalefet etmiş ve yaşanan olaylar tarihe "Şapka İsyanı" olarak geçmişti.

Rize halkının milli duygularla yaptığı eylemler, o dönem ciddi sonuçlar doğurmuştu. Şehri bastırmak için Hamidiye Zırhlısı, denizden Rize'yi bombalamıştı. Bu olay, Türkiye'nin sözde modernleşme sürecinde yaşanan gerilimlerin en somut örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. Vatandaşın röportajdaki sözleri, bu tarihi olayı tekrar gündeme taşıyarak, geçmişe dair halkın gerçek bakış açısını ortaya koydu.