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Sağlık Alman yetkililerden koronavirüsün ne zaman biteceğiyle ilgili açıklama
Sağlık

Alman yetkililerden koronavirüsün ne zaman biteceğiyle ilgili açıklama

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgının 2022 sonuna kadar süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 23:41:00 -
Alman yetkililerden koronavirüsün ne zaman biteceğiyle ilgili açıklama

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19'un 2022 sonuna kadar süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Wieler, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün ortaya çıkmasından beri Almanya'da yaklaşık 3,35 milyon vaka tespit edildiğini hatırlatarak, "Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur." dedi.

Koronavirüs için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini kaydeden Wieler, Almanya'da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna dikkati çekti.

Wieler, "Salgınının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Diğer yandan ülkede ilk kez bir günde bir milyondan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğu ve toplamda 27 milyon 803 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

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