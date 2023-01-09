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Ekonomi Alman Wilma Elles Türkiye'de parasını oraya yatırmaya başladı! Bir de tavsiye verdi: Her zaman değerleniyor
Ekonomi

Alman Wilma Elles Türkiye'de parasını oraya yatırmaya başladı! Bir de tavsiye verdi: Her zaman değerleniyor

Oyuncu Wilma Elles, çok tutumlu bir insan olduğunu belirterek parasını gayrimenkule yatırdığını söyledi. Elles, "Lüks bir çanta alıyorsunuz. O size para getirmiyor. Ama gayrimenkul her zaman değerleniyor. İster satabilirsiniz ister kiraya verebilirsiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 14:13:00 -
Alman Wilma Elles Türkiye'de parasını oraya yatırmaya başladı! Bir de tavsiye verdi: Her zaman değerleniyor

Oyuncu Wilma Elles, yeni bir dizi çektiğini belirterek, "Birinci sezonunu çektik. Yayınlanmasını heyecan ile bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Bazı haberler çıktı. Daha fazla detay veremiyorum maalesef” şeklinde konuştu.

Elles, katıldığı bir ödül töreninde, gayrimenkulun en garanti yatırım olduğunu belirterek, "Hayatta sağlam basmak istiyorsan ya iyi bir muhasebecin ya da iyi bir avukatın olması lazım ben de buna iyi bir emlak danışmanın olması lazımı eklemek istiyorum" dedi.

Ödül gecesinde konuşan Elles, "Ben aslında çok tutumlu bir insanım. Benim ailem beni böyle eğitti. Bazı insanlar çok büyük şeyler alabilirler ben öyle değilim tutumluyum. Ben gayrimenkul yatırımını seviyorum. Ve hep diyorum param para etsin. Çünkü lüks bir çanta alıyorsunuz. O size para getirmiyor. Ama gayrimenkul her zaman değerleniyor. İster satabilirsiniz ister kiraya verebilirsiniz. Bence mükemmel bir şey. Buradan bir davet aldığım için çok mutluyum" dedi.

Ödül gecesini düzenleyen Emrah Uçar da katılımından dolayı Elles'e teşekkür ederek, "Wilma hanım yatırımlarını doğru yapmış bence. Bu konuda bizden yardım istedi. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

ramses

hikaye bunlar küresel sermaye Türkiye de seçima kadar ekonomik saldırıya devam eder ,ha burdan ileri gidemiyorlar ama buralarda dövizde direniyolar şimdi fetö dolar girişi var Türkiyeye yuroya dönün diyor ,dolar düşüyor yuro artıyor ama güçleri bitti 20 bandı için kredi kullanıyolar o yüzden teşviklere verilen krediler takip edilmeli ,ne olursa olsun borç yapılandırmaları kesinlikle !! zaten alımları incelicek mekanizma kurulsa bu oyun çoktan bozulur ;ama Reis in sağı solu sıkıntılı tek başına bu mücadele yine iyi!
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