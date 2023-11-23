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Avrupa Alman vekilden Erdoğan’a övgü
Avrupa

Alman vekilden Erdoğan’a övgü

Yeniakit Publisher
2023-11-23 14:51:00 - 2023-11-23 14:51:56
Alman vekilden Erdoğan’a övgü

Avrupa Parlamentosu üyesi Maximilian Krah sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor. Bu yüzden Alman siyasetçiler tarafından sevilmiyor", ifadelerini kullanarak övgüde bulundu. Almanya ve Türkiye arasında düşmanlık olmadığını vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi Maximilian Krah, sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.

Krah, Türkiye ve Almanya dosttur diyerek, Alman siyasetçilere seslendi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan senin düşmanın değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır.”

Alman vekil, siyasetçilere Almanya’nın çıkarlarının da savunulması gerektiğinin altını çizdi.

“Türkiye halkı onu defalarca cumhurbaşkanı seçmiştir. Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak bilançosu oldukça iyi çünkü Türkiye’nin çıkarlarını savunuyor. İşte tam da bu nedenle alman siyasetçiler ondan hoşlanmıyor.”
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Alman siyasetçi, Almanya’nın çıkarını savunmak konusunda Erdoğan’ın örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Krah, Almanya'daki Türkleri ve Türk siyasetçileri reddeden anlayışa da karşı çıktı, dostluğa vurgu yaptı.

“Almanya’da Alman çıkarlarını temsil eden siyasetçiler ve Türkiye’de Türk çıkarlarını temsil eden bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bunu geliştirmek istiyoruz.”

 

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