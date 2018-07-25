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Alman ve İngiliz turistler Türkiye’yi tercih ettiler

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmde yüksek sezonda aylık bazda yüzde 20, yıllık yüzde 30 civarı bir büyüme olduğunu belirterek, “Bu sezonda İspanya’da; Alman ve İngiliz turist sayısı azaldı, çünkü Türkiye’ye yönelme oldu” dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:19
Alman ve İngiliz turistler Türkiye’yi tercih ettiler

Çetin, ATSO’nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında, Türkiye’nin, Pakistan ile helikopter satış anlaşması yaptığını, Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri satılacağını anımsattı.

Çetin, 1,5 milyar dolarlık bir satışın olduğuna işaret ederek, dünyada böyle bir ihracat yapabilen az sayıda ülke olduğunu bildirdi.

Türk savunma sanayinin hızla geliştiğini vurgulayan Çetin, “Çünkü Devlet öncelik verdi, sipariş verdi, ASELSAN, TUBİTAK ve diğer kurumlar bu hedeflere dönük çalıştı, sonuç alındı. Savunma sanayindeki gelişmeyi diğer ileri teknoloji alanlarında da gerçekleştirdiğimiz zaman ekonomide başarıyı yakalarız” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:19
  1. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
  2. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin
  3. turist

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