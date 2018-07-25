Alman ve İngiliz turistler Türkiye’yi tercih ettiler

Çetin, ATSO’nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında, Türkiye’nin, Pakistan ile helikopter satış anlaşması yaptığını, Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri satılacağını anımsattı.

Çetin, 1,5 milyar dolarlık bir satışın olduğuna işaret ederek, dünyada böyle bir ihracat yapabilen az sayıda ülke olduğunu bildirdi.

Türk savunma sanayinin hızla geliştiğini vurgulayan Çetin, “Çünkü Devlet öncelik verdi, sipariş verdi, ASELSAN, TUBİTAK ve diğer kurumlar bu hedeflere dönük çalıştı, sonuç alındı. Savunma sanayindeki gelişmeyi diğer ileri teknoloji alanlarında da gerçekleştirdiğimiz zaman ekonomide başarıyı yakalarız” ifadesini kullandı.