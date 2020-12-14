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Dünya Alman ve İngiliz basınından dünya gündemini sarsan iddia: Rus istihbaratı tarafından zehirlendi
Dünya

Alman ve İngiliz basınından dünya gündemini sarsan iddia: Rus istihbaratı tarafından zehirlendi

Alman ve İngiliz basını, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB) tarafından zehirlendiği iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:59:00 -
Alman ve İngiliz basınından dünya gündemini sarsan iddia: Rus istihbaratı tarafından zehirlendi

Spiegel dergisinin medya kuruluşları "Bellingchat" ve "The Insider"ın ortaklaşa hazırladığı haberde, FSB ajanları Stanislaw Makschakow, Oleg Tajakin, Alexej Alexandrow, Iwan Ossipow, Wladimir Panjajew, Michail Schwez, Alexej Kriwoschekow ve Konstantin Kudrjawzew'in, muhalif Navalnıy'ı zehirlemek için 1 yıl boyunca takipte bulunduğu belirtildi.

Haberde, ajanların doktor ve sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Navalnıy'ın Sibirya ziyaretinden bir gün önce söz konusu kişilerin orada olduğu ifade edildi. Ajanlar hakkında detayların da verildiği haberde, Navalnıy'ın bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu öne sürüldü.

Almanya'da ikamet eden Navalnıy, istihbaratın sürekli kendisini takip ettiğini bildiğini belirterek, Rusya'ya ne zaman döneceği konusunda tam bir tarih vermedi.

"Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti. Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi, Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü. Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

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