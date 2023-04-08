Alman vatandaşı Brittige, İşte o ilimizde müslüman oldu! Bundan sonra öyle yaşayacak

Hristiyan iken Müslüman olmak istediğini belirten ve Elazığ’ın Kovancılar İlçe Müftülüğüne başvuran Alman vatandaşı Brittige için ihtida merasimi düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İslam dini ile alakalı bilgiler veren Kovancılar Müftüsü Muhammed Sait Okumuş, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Allah iman ve teslimiyetini kabul etsin’’ dedi.

Merasim, İslam’ı seçen Brittige’nin şahitler huzurunda Kelime-i şehadet getirmesi ve İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua ile tamamlandı.

Hristiyan iken İslam’ı tercih eden ve Caney Yılmaz ismini alan kadına Müftü Muhammed Sait Okumuş tarafından ihtida belgesi verildi.

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