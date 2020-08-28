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Gündem Alman uzmandan çarpıcı açıklama: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Gündem

Alman uzmandan çarpıcı açıklama: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu

Alman Ortadoğu Uzmanı Christoph Hörstel katıldığı bir televizyon programında Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartallerin bir oyunu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:32:00 - 2020-08-28 14:33:20

 yeniakit.com.tr 

Alman Ortadoğu Uzmanı Christoph Hörstel, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürütülen düşmanlığın sebebini ortaya koydu.

Erdoğan'ın küresel güçlere boyun eğmediği için yönetimden indirilmek istendiğini dile getiren Alman uzman, "Erdoğan itaat etmediği için, oyunlarına çokmak soktuğu için ABD ve PKK'lıların Türkiye'yi bölmesine izin vermediği için indirilmek isteniyor" diye konuştu.

Erdoğan'a karşı yürütülen kirli kampanyanın arkasında kartellerin olduğunu belirten Hörstel, "Bir ülke itaat etmezse veya bir medya organı demokrasi dersi vermeye kalkışıyorsa bu Kartel sermayesinin işidir. Erdoğan demokrat değil deniyorsa Kartel, Erdoğan'a karşı demektir. Karteller bir ülkenin savcılarını ele geçirip para birimini çamura sokuyor. Algı operasyonu ile imaj zedeleniyor ve cezalandırılıyor. Erdoğan onların istediği çizgiye girmezse, kendisi ve ülkesi hedef tahtasında olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medyada kasıtlı bir biçimde "dikatör" olmakla suçlandığını aktaran Alman uzman Erdoğan'ın boyun eğmediği takdirde olayların farklı bir boyuta taşınacağını ifade etti.

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