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Alman turist evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir Alman turist, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
Alman turist evinde ölü bulundu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Alman turist, evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kestel Mahallesi’ndeki bir meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 69 yaşındaki Alman Bleckmann Manfred, evinin kapısını çalan komşuları kapıyı açılmayınca şüphe duydu. Bunun üzerine apartman sakinleri jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan aldıkları iznin ardından çilingir yardımıyla eve girdi. Jandarma yatak odasında Alman Manfred'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Manfred'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
  1. Antalya
  2. Alman turist

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