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Alman turist ‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman uyruklu erkek turist yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
Alman turist ‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman uyruklu erkek turist yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Alman’ın evinde “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel” ve “Türkiye her şey için teşekkür ederim” yazılı not bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak üzerindeki Yosun1 Apartmanı’nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Alman uyruklu Uwe Szramek’ten (57) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri savcılıktan alınan izinin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak Alman turistin evine girdi. İçeri giren polis ekipleri evin banyosunda Uwe Szramek’i ölü halde buldu. Yapılan incelemelerde Szramek’in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.



“Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel”


Evde yapılan aramalarda ise, “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel! Teşekkür ederim” ile “Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim Yamaha motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum” yazılı 2 not bulundu.



Ceset Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi


İntihar şüphesi üzerine durulan Alman turisttin cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
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