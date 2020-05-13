  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Alman tur operatörü TUİ 8 bin çalışanın işine son verecek

Alman Tur Operatörü TUİ Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 8 bin çalışanın işine son vereceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:22:00 -
Alman tur operatörü TUİ 8 bin çalışanın işine son verecek

Ekonomik kayıplardan dolayı harcamaların yüzde 30'unu uzun vadede kesmeyi planladıklarını ifade eden yetkililer bu durumun birçok kişinin işsiz kalmasına yol açacağını belirtiyor.

8 bin çalışan şirket çalışanlarının yüzde 10'u anlamına geliyor. TUİ dünya genelinde 70 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Almanya'dan 1,8 milyar euroluk yardım alan TUİ borçların kısa sürede ödenmesi gerektiğine işaret ediyor.

TUİ nisan ayı sonunda Belçika'da en az 7 Haziran'a kadar bütün turistik amaçlı uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı