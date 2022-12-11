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Spor Alman takımın kalecisi sezonu kapattı
Spor

Alman takımın kalecisi sezonu kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih’in kalesini koruyan Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 13:25:00 - 2022-12-11 13:40:14
Alman takımın kalecisi sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Neuer'in sağ bacağı, dün yaşadığı kaza nedeniyle kırıldı. 36 yaşındaki Neuer'in ameliyat edildiği ve sezonun kalan bölümünde oynayamayacağı belirtildi.

Almanya Milli Takımı formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Neuer, Bayern Münih'te 10 Bundesliga, 2'şer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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