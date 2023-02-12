Alman spikerden çirkin provokasyon!

Alman spiker, Türkiye'yi Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hatay’a müdahalede bilerek geciktiği yorumunun yapıldığını öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 10 ilde yarattığı yıkımın boyutları her geçen gün ağırlaşıyor. Depremin ardından OHAL ilan kentlerde, hava koşulları ve olanaksızlıklara rağmen sürdürülen çalışmalara rağmen yurt dışında tepki çeken yorumlara devam ediliyor. Son açıklanan verilere 22 bin 327 kişi hayatını kaybetti. Depremin 6'ıncı gününde yaralı sayısı ise 80 bin 278 olarak açıklandı.

ALMAN SPİKERDEN AHLAKSIZ PROVOKASYON

Türkiye deprem bölgelerindeki enkazı kaldırmaya çalışırken, burada yaşananlar hakkında provokatif yayınlar yapan Alman spiker tepki çekti.

Hatay’a yapılan müdahaleler hakkında algı ve provokasyon yapan Alman spiker, Türkiye'nin ‘Alevi vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelere yardımları bilerek geciktirdiği’ yorumunun yapıldığını öne sürdü.