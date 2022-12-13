Alman sevicilere müjde, bayramlar olsun size!

Almanya'da kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 10'a gerilediği bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede bu yılın ekim ayında yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 10'a geriledi.

Ekim ayında yüzde 0,9 düzeyinde olan aylık enflasyon ise kasımda yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşti.

Almanya'da Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bir önceki ay yüzde 11,6 yükseliş görülmüştü.

Enerji ürünleri kasımda yüzde 38,7 arttı

Ülkede enerji ürünleri kasımda yüzde 38,7 oranında arttı.

Federal İstatistik Ofisi Başkanı Georg Thiel açıklanan enflasyon verisi ile ilgili olarak, “Enerjinin yanı sıra diğer birçok malın fiyat artışlarını giderek daha fazla gözlemliyoruz. Gıda fiyatlarında devam eden artış, özellikle hane halkları için belirgin” ifadelerini kullandı.

Eylülden bu yana çift hanede

Öte yandan Almanya’da yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 10,9 seviyesine çıkarak ülkenin Euro para birimine geçtiği yaklaşık 20 yıllık dönemde ilk kez çift haneye çıkmıştı.

Almanya’da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekim ayında ise yüzde 10,4’e çıkarak 1951’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.