Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Rusya’ya ait 4 MiG-31 savaş jetinin Polonya hava sahasına girmesi sonrası Polonya ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin alarm durumuna geçtiği VE Rzeszow’da konuşlandırılan Alman Patriot hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan ve NATO kaynaklarınca da teyit edilen haberlere göre, 28 Kasım Cuma günü 4 Rus MiG-31 savaş uçağı Polonya hava sahasına girerek hava savunma sistemlerinin alarmını tetikledi.

Bunun üzerine Polonya ve Polonya'da konuşlanmış Alman Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri hava savunma sistemlerini en yüksek alarm durumuna geçirdi. Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya giden askeri yardımların büyük bir kısmının geçtiği Rzeszów havaalanındaki iki Alman patriot hava savunma sistemi devreye sokularak ateşlemeye hazır konuma getirildi.

Haberlere göre Rus jetlerinin Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesi sonrası Almanya Hava Kuvvetleri askerleri de müdahaleye katıldı.

Alman medyasına bilgi veren isminin açıklamasını istemeyen bir NATO sözcüsü, Rus jetlerinin daha sonra Polonya hava sahasını terk ettiğini bildirdi.