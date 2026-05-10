Alman sanayisinde büyük çöküş!

Almanya, endüstriyel devlerinin birer birer sarsılmasına şahit oluyor. Küresel rekabetin altında ezilen Alman sanayii, ayakta kalabilmek adına çareyi kendi çalışanlarını feda etmekte buluyor

Dünyanın önde gelen endüstriyel tesis ve otomasyon teknolojileri üreticilerinden Alman firması Festo, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla Almanya'daki operasyonlarında yaklaşık 1300 kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Esslingen merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre; artan küresel rekabet, Asya pazarından gelen baskı ve jeopolitik krizler bu ağır kararın alınmasına yol açtı. Küresel bir dönüşüm programı başlatan kuruluş, bu kararıyla dünya genelinde yıllık 200 milyon avro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Ekonomik durgunluk ve satış kayıpları

İşten çıkarmaların şirketin çeşitli departmanlarına yayılacağı belirtilirken, istihdam kaybına rağmen Almanya'daki üretim tesislerinin faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi. Şirket yönetimi ile İş Konseyi arasındaki görüşmeler, söz konusu kesintinin sosyal açıdan en uygun şekilde hayata geçirilmesi üzerine odaklanıyor. Tazminat ve sürece dair teknik ayrıntılar ise henüz netlik kazanmayı bekliyor.

Küresel ekonomik durgunluk, Festo’nun finansal tablolarına da oldukça sert yansıdı. Şirketin geliri, 2025 yılında yüzde 3,7 oranında azalarak yaklaşık 3,33 milyar avroya geriledi. Bu sonuçla birlikte şirket, 2022 yılındaki 3,81 milyar avroluk zirve noktasının ardından üst üste üçüncü yıl satış kaybı yaşamış oldu.

2025 sonu itibarıyla toplam 20 bin 600 çalışanı bulunan şirket, bu personelin 8 bin 200'ünü Almanya sınırları içerisinde istihdam ediyor. Otomasyon teknolojileri, yazılım ve yapay zeka çözümlerinde uzmanlaşan Festo; gıda, otomotiv ve tıp teknolojileri başta olmak üzere pek çok kritik sektöre hizmet sunuyor.