Alman sanayi devinden Türkiye kararı! 700 milyon euroluk yatırım geliyor!

Alman sanayi devi Wilo, İstanbul'daki fabrikasında 4 megavatlık Türkiye'nin en büyük hidrojen santralini kuracak. Dünyadaki 9 ülkeyi Türkiye'ye bağlayan firma, Türkiye'yi stratejik üs haline getirecek. Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, 'Türkiye üzerinden ilk etapta 30 milyon euro'luk bir pazara gireceğiz. Ancak pazarın 700 milyon euroluk bir potansiyeli bulunuyor. Bu kapsamda bu pazar için Wilo Türkiye üs olarak konumlandı.' dedi.

Dünyada 150, Türkiye'de ise 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Alman pompa üreticisi Wilo, Türkiye'ye 4 MW'lık bir hidrojen santrali kurmak için düğmeye bastı. 1.5 yıl içinde hayata geçirilecek yatırım Türkiye'nin en büyük hidrojen santrali olacak. Şirketin İstanbul Tuzla'daki üretim merkezine kurulacak santral öncelikle Wilo Türkiye merkezinin enerji ihtiyacını karşılarken, üretime başladıktan sonraki ikinci aşamada elde edilen enerji satışa sunulacak. Almanya'nın Dortmund kentinde 300 milyon euro'luk yatırımla kurulan Wilopark'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, şirketin Türkiye'ye yönelik hedef ve planlarını paylaştı.

TÜRKİYE ÜS OLACAK

Akşam Gazetesi'nin haberinin göre, Ekim 2023'te Almanya ile Türkiye arasında bir hidrojen protokolü imzalandığını hatırlatan Altuğ Arkaya, "Türkiye yeşil enerji yatırımlarında öncü olmak için harekete geçti. Biz de Wilo olarak Alman teknolojisi ve Türk kaynağıyla Türkiye'nin en büyük yeşil hidrojen enerjisi santralini kuracağız" dedi. Türkiye'nin Orta Asya ile stratejik bir köprü konumunda olduğunu belirten Arkaya, şunları kaydetti: "Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel lojistik krizi nedeniyle dünya tedariki Türkiye'ye kaydı. 1 Ocak itibarıyla Moğolistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi 9 ülke de Wilo Türkiye'ye bağlandı. Böylece Wilo Türkiye üzerinden ilk etapta 30 milyon euro'luk bir pazara gireceğiz. Ancak pazarın 700 milyon euro'luk bir potansiyeli bulunuyor. Bu kapsamda bu pazar için Wilo Türkiye üs olarak konumlandı" diye konuştu.

FOSİL YAKITLARDAN % 39 DAHA VERİMLİ

Doğalgaz, nükleer enerji, biyokütle, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar) gibi çeşitli yerli kaynaklardan üretilebilen hidrojen enerjisi, fosil yakıtlardan yüzde 39 daha verimli. Sıvı şeklinde uzay ve hava ulaşımı araçlarında, gaz şeklinde büyük ölçekli depolamada, metal hibrit şeklinde küçük taşıtlarda depolanabilen hidrojen, bu avantajlarıyla geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. 2023'te küresel hidrojen yatırımları 1.1 milyar dolara ulaştı. 1 ton hidrojen enerjisiyle 11 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Almanya'da 2 milyon ton, dünyada 70 milyon ton hidrojen üretiliyor.

TÜRKİYE'DE OTURUP ALMANYA'YA ÇALIŞIYORLAR

Wilo Türkiye'nin teknolojik ürünlerinin yanı sıra Türkiye'deki işgücüne de yatırım yaptığını anlatan Arkaya, "Özellikle şirketin genel merkezi olan Dortmund'da açılan pozisyonlarla, yetenekli genç profesyonellere Türkiye'den çalışma imkanı sunacağız. Böylece Wilo'nun kritik pozisyonlarında görev alabilecekler. İki yıl önce kurduğumuz Türkiye'den istihdam sağlayan özel ekiple hem bölgesel hem de küresel pazarlarda etkili bir rol oynamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2025 yılına kadar 150 kişilik istihdam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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