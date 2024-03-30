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Dünya Alman polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale
Dünya

Alman polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale

Yeniakit Publisher
2024-03-30 01:38:00 -
Alman polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, eylem yapan Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu.

X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlara göre, Filistin destekçileri Berlin ana tren istasyonu içerisinde protesto gösterisi düzenledi.

Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alındı.

Polisin yaptığı açıklamada "gösterinin izinsiz yapıldığı, yolcuların geçişlerinin engellendiği ve suç teşkil edecek sloganlar atıldığı için bazı göstericilerin gözaltına alındığı" ifade edildi.

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