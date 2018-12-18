Alman polisinden camiye operasyon!

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir camide Suriye’deki iç savaşa finansman sağlandığı şüphesi ile polis tarafından baskın düzenlendi.

Son dönemlerde ırkçı gösterilerin arttığı Almanya’da bir camiye polis tarafından baskın düzenlendi. Başkent Berlin’de bulunan Sahabe camisine düzenlene baskına gerekçe olarak, Suriye’de bulunan bir savaşçıya para gönderilmesi gösterildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.