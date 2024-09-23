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Ekonomi Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Ekonomi

Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-09-23 08:28:00 -
Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarının fahiş oluşu gibi nedenlerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarının fahiş oluşu gibi nedenlerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET KAPANMAYA GİDİYOR

Küreselde çok şiddetli etkilenen ekonomik güçlükler karşısında ABD ve Avrupa'nın çok sayıda bölgesinde şirketler kapanmaya gidiyor. Son olarak Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini duyurdu.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Ekonomim'de yer alan habere göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarındaki Eningen unter Achalm'da faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

Birçok medya kuruluşunun ortaklaşa bildirdiği üzere, şirket 9 Ağustos'ta Tübingen'deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Reutlingen'den bir avukat olan Jürgen Sulz, geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

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Yorumlar

meyyid

başlığa bak.. yapma akit abi..
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