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Alman otomotiv devi Mercedes büyük darbe!

Alman otomobil devi Mercedes'e Stuttgart Savcılığı tarafından "dizel araçlardaki aksaklıklar" nedeniyle 870 milyon avro ceza verildi.

24 Eylül 2019 Salı 17:39
Alman otomotiv devi Mercedes büyük darbe!

Almanya'da Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi.

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:39
  1. Volkswagen
  2. Audi
  3. Daimler
  4. Porsche

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  • Ziyaeddin KoneviZiyaeddin Konevi13 dk önce
    neyse bizimkilertanesini 20 Trilyondan alır kullanırız,nasıl olsa bütçemiz abd nin bütçesinden fazla(!!!)Ne de olsa itibardan tasarruf olmazmış.

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