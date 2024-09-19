Alman otomotiv devi iflas etti! Otomobil markaları için parça üretiyordu: En çok tercih edilen firmaydı

Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarının fahiş oluşu gibi nedenlerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

Küreselde çok şiddetli etkilenen ekonomik güçlükler karşısında ABD ve Avrupa’nın çok sayıda bölgesinde şirketler kapanmaya gidiyor.

Son olarak Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini duyurdu. merkur.de’nin haberine göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarındaki Eningen unter Achalm'da faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

Birçok medya kuruluşunun ortaklaşa bildirdiği üzere, şirket 9 Ağustos'ta Tübingen'deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Reutlingen'den bir avukat olan Jürgen Sulz, geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

Erwin Lutz 1966 yılında Eningen'deki yay fabrikasını kurmuş ve teknik yaylar ve bükülmüş parçalar konusunda uzmanlaşmıştı. Ürün yelpazesinde sıkıştırma yayları, gergi yayları, burulma yayları, bükülmüş tel parçaları ve yaprak yaylar ve magazin yayları gibi özel bileşenler gibi çeşitli yay türleri bulunmaktaydı.

Daha önce Reutlingen hijyen ürünleri toptancısı Vogt'un yetkili temsilcisi olan Erwin Lutz tarafından 1966 yılında kurulan Eningen'deki yay fabrikası, teknik yaylar ve bükülmüş parçaların üretiminde uzmanlaşmıştır.

İflas eden otomotiv tedarikçisinin ürün yelpazesi, sıkıştırma yayları, çekme yayları, burulma yayları, bükülmüş tel parçalar gibi çeşitli yay türlerini ve yaprak yaylar ve dergi yayları gibi özel bileşenleri içerir.

Bu tür bileşenler, diğer şeylerin yanı sıra, her ikisi de şu anda zor durumda olan otomotiv endüstrisinde ve makine mühendisliğinde kullanılmaktadır.

Bu aynı zamanda , otomotiv endüstrisinin geleneksel bir tedarikçisi olan başka bir otomotiv tedarikçisinin iflasları ve makine mühendisliğinde Alman dünya pazar liderinin yeniden iflas etmesiyle de vurgulanıyor.(ekonomim)