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Alman otomotiv devi 139 bin aracını geri çağırıyor

Alman otomotiv firması BMW, Çin'de bulunan araçlarından 139 bin 452 tanesini geri çağırdığını bildirdi.

16 Eylül 2018 Pazar 15:43
Alman otomotiv devi 139 bin aracını geri çağırıyor

BMW’nin Çin’deki 139 bin 452 aracını klimadaki bir parçada bulunan kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin klimadaki rüzgar üfleyici bir parçadaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Çağırma işleminin Çin’de Mayıs 2005 ve Temmuz 2011 döneminde üretilen 89 bin 309, Ocak 2005 ve Temmuz 2011 tarihlerinde ithal edilen 50 bin 143 aracı kapsayacağı ifade edilen açıklamada, BMW’nin Çinli ortağı BMW China Automative Trading Ltd’nin araç kontrollerini ve kusurlu parçaların değişimlerini ücretsiz yerine getireceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:43
  1. BMW
  2. Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi
  3. BMW China Automative Trading Ltd

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