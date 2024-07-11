Alman otomobil devi Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirdi: Üretimini Türkiye'ye taşıyor! Türkiye'yi seçti
Almanya'nın en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen, siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı. 110 yıllık dev tedarik firmasının 54 bin çalışanı bulunuyor.
Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımını resmen duyurdu.
Böylece Türkiye uzun yıllar sonra otomotivde doğrudan yabancı bir yatırım aldı.
Bu hamlenin ardından benzer haberler duymaya devam edeceğimiz beklentisi ise yüksek.
Bir yatırım hamlesi de Almanya'dan
BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapacağını açıklamasının ardından bir diğer yatırım hamlesini de Alman otomotiv devi ZF Friedrichshafen'ın yapmaya hazırlandığı açıklandı.
Üretimi Türkiye'ye taşıyorlar
Gelecek yıl 110. yılını kutlayacak olan şirket, Avrupa Birliği (AB) bürokrasinin yanı sıra yüksek ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Almanya’dan Türkiye’ye üretimi taşımayı planladığı aktarıldı.
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54 bin çalışanı bulunuyor
Almanya’da 54 bin çalışanı bulunan şirketin 12 bin çalışanı tasarruf tedbirleri kapsamında işini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu da bildirildi.
Lider konumda yer alıyor
Otomobil parça üreticisi Almanya merkezli ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor.
Siyasi baskılara maruz kaldı
Geleneksel şanzıman üreticisi, elektrikle çalışan araçlarda şanzımanın daha az kullanılması nedeniyle pek çok yatırımı da beklemeye aldı.
Ayrıca AB bürokrasisi de dev şirketi üretim alanını kaydırma planında büyük oranda etkiledi.
BYD'nin yatırımı örnek oldu
Avrupa Birliği ülkelerine yakınlığı nedeniyle Türkiye'nin tercih edildiği belirtilirken dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından dev bir firma daha yatırım için Türkiye'yi seçmiş olacak.
Türkiye avantajlı
Tasarruf etmenin yollarını araştıran 110 yıllık şirket, üretimi kaydırarak AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçınmayı planlıyor.
ZF Friedrichshafen’in Türkiye’de üç şubesinin olması, ucuz ve görece Avrupa kıtasına yakınlığı ve AB mevzuatına tabi olmaması Türkiye’ye yatırım yapmasını cazip kılıyor.
Almanya’da son yapılan ankette de üç şirketten birisi yatırımlarını yurtdışına kaydırmayı planladığı ortaya çıktı.
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