Alman Ortodoks Kilisesi'den 'Ayasofya Camii' tepkisi: Avrupa kendisini bitirdi
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından Almanya'dan da konuya ilişkin küstah bir tepki geldi.
Alman Ortodoks Kilisesi Metropoliti Augoustinos Lambardakis bu kararın yargı ve siyaset yoluyla alınamayacağını belirtirken, Avrupa'nın bu noktada sessiz kalmasını eleştirdi "Kayıtsızlıktır, inançsızlıktır" dedi. Öte yandan konuşurken elinin titremesi dikkat çekti.
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