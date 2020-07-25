  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Alman Ortodoks Kilisesi'den 'Ayasofya Camii' tepkisi: Avrupa kendisini bitirdi

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından Almanya'dan da konuya ilişkin küstah bir tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:18:00 - 2020-07-25 23:20:47

Alman Ortodoks Kilisesi Metropoliti Augoustinos Lambardakis bu kararın yargı ve siyaset yoluyla alınamayacağını belirtirken, Avrupa'nın bu noktada sessiz kalmasını eleştirdi "Kayıtsızlıktır, inançsızlıktır" dedi. Öte yandan konuşurken elinin titremesi dikkat çekti.

'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!
'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!

Medya

'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!

Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular
Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular

Dünya

Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular

Erdoğan'a mesaj yağmuru: Ayasofya Camii kararı İslam dünyasını sevince boğdu! Filistinli karikatüristten çarpıcı karikatür
Erdoğan'a mesaj yağmuru: Ayasofya Camii kararı İslam dünyasını sevince boğdu! Filistinli karikatüristten çarpıcı karikatür

Dünya

Erdoğan'a mesaj yağmuru: Ayasofya Camii kararı İslam dünyasını sevince boğdu! Filistinli karikatüristten çarpıcı karikatür

Erdoğan ve Erbakan'dan sürpriz görüşme!
Erdoğan ve Erbakan'dan sürpriz görüşme! "Cumhurbaşkanımız ile bizzat görüştüm"

Gündem

Erdoğan ve Erbakan'dan sürpriz görüşme! "Cumhurbaşkanımız ile bizzat görüştüm"

Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!

Gündem

Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!

Ayasofya'nın açıldığı günde yıkım için harekete mi geçtiler? İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'nın duvarlarına müdahale!
Ayasofya'nın açıldığı günde yıkım için harekete mi geçtiler? İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'nın duvarlarına müdahale!

Dünya

Ayasofya'nın açıldığı günde yıkım için harekete mi geçtiler? İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'nın duvarlarına müdahale!

Erdoğan'dan hazımsızlık çeken Yunanistan'a rest!
Erdoğan'dan hazımsızlık çeken Yunanistan'a rest! "El uzatmasına izin vermeyiz"

Siyaset

Erdoğan'dan hazımsızlık çeken Yunanistan'a rest! "El uzatmasına izin vermeyiz"

Erbakan'dan müthiş sözler: Eğer Ayasofya açılmışsa...
Erbakan'dan müthiş sözler: Eğer Ayasofya açılmışsa...

Gündem

Erbakan'dan müthiş sözler: Eğer Ayasofya açılmışsa...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı