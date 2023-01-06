Alman ordusunda kriz büyüyor! Vatandaşlar artık istemiyor

Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi verilerine göre, 2021 yılında 201 vicdani ret başvurusu yapılırken, 2022 yılında bu sayı yaklaşık 5 kat artarak 951’e yükseldi. Zorunlu askerlik hizmetinin 2011 yılında askıya alınmasından bu yana vicdani retçiler yalnızca halihazırda Bundeswehr’de görev yapan kişilerden oluşuyor.

Rapora göre, birçok kişi orduda görev almasına rağmen vicdani ret için başvurularını, bir savaş istemediklerini söyleyerek gerekçelendiriyor. ‘Deutsche Friedensgesellschaft’ (Alman Barış Derneği) direktörü Michael Schulze von Glasser, RND’ye yaptığı açıklamada, “Güvenlik açısından çok zor olan bu zamanlarda ateş edip öldürmek ya da diğer insanları yaralamak istemedikleri sonucuna varan askerlere, ordudan kolay bir çıkış yolu sunulmalıdır” dedi. Glasser, günümüzde Alman Ordusu üyelerinin çoğunun gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan reklam vaatleriyle orduya çekildiğini söyledi.