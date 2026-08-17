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Dünya Alman ordusunda 13 yılın rekoru: Asker sayısı 186 bini aştı
Dünya

Alman ordusunda 13 yılın rekoru: Asker sayısı 186 bini aştı

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Alman ordusunda 13 yılın rekoru: Asker sayısı 186 bini aştı

Almanya Silahlı Kuvvetleri, yeni askerlik düzenlemesiyle birlikte personel sayısında son 13 yılın zirvesine ulaştı. Savunma Bakanlığı, ordudaki asker sayısının 186 bin 700’e çıktığını duyururken, Hükümetin hedefi 2035’e kadar 270 binlik dev bir askeri güce ulaşmak!

Almanya Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısının 186 bin 700’e ulaştığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ordudaki asker sayısı, 2026 yılı için belirlenen 186 bin ila 190 bin hedefiyle uyumlu olarak 186 bin 700’e çıktı.

Böylece Alman ordusundaki asker sayısı 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede askerliğe başvuru sayısı ile yeni asker alımları da artış gösterdi.

Temmuz ayında yaklaşık 47 bin 300 kişi askerliğe başvuruda bulundu ve bunların 15 bin 400'ü orduya katıldı.

Almanya’da 2026 başında yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesiyle askere alma sistemi gönüllülük esasına göre devam ediyor.

Hükümet, 2035 yılına kadar 255 bin-270 bin asker sayısına ulaşmayı planlıyor.

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