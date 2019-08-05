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Alman medyasından Türk ekonomisine övgü

Almanya medyasının en önemli ekonomi gazetelerinden biri olan Handelsblatt, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumundan övgüyle bahsetti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:57
Alman medyasından Türk ekonomisine övgü

Türkiye ekonomisindeki istikrarın yanı sıra faiz oranlarının düşürülmesi ve enflasyonla kararlı mücadele adımları tüm dünyada olduğu gibi Alman medyasının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, “Erdoğan’ın Faiz Kararının Doğru Olduğu Kanıtlandı” başlıklı bir analizle, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın atanmasının ardından faizlerin yüzde 24’ten yüzde 19,75’e düşürüldüğü aktarılan analizde, Türkiye’deki faiz indirim hamlesi sonrasında yaşananların diğer ülkelerden daha olumlu sonuçlara yol açtığı kaydedildi.

"TL MAYIS AYINDAN BU YANA EN İSTİKRARLI PARA BİRİMİ"

Türkiye’nin notunu düşüren Fitch ve Moody’s gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin beklentilerinin de yanlış çıktığına ilişkin yorumlara yer verilen analizde, “Bunun için Türk lirasının değerine bakmak yeterli. Türk lirası geçtiğimiz yıl dolar karşısında 3’te 1 oranında değer kaybetmişti. Fakat ortaya mayıs ayından bu yana en istikrarlı para birimi olduğu bir tablo çıkıyor. TCMB’nin faiz indirimine gitmesi bile Türk lirasının istikrarını etkileyemedi” ifadeleri kullandı.

Analizde, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın “Faizlerin giderek daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu bağlamda yabancı yatırımcılar yakında Türk tahvil piyasasına daha fazla ilgi duyacaktır ve faizler daha da düşecektir. Bu uygun şartları ülke piyasamızdan esirgemek istemiyoruz” şeklindeki görüşlerine de yer verildi. 

"ENFLASYON DÜŞECEK"

Analizde, Türk şirketlerinin ihracatının temmuz ayında yüzde 8,32 arttığı, ithalatta ise yüzde 7,98’lik bir düşüş gözlemlendiğine işaret edildi.

Faiz indirimine rağmen enflasyon oranının da düştüğü belirtilen analizde, “TCMB enflasyon tahminlerini yüzde 14,6’dan yüzde 13,9’a indirdi. Elbette bu oran hala yüksek, ancak Ekim 2008’de enflasyon oranı yüzde 25’lerdeydi. Normalinde düşük faiz fiyatların artmasını sağlar. Fakat Türkiye’de enflasyon oranının daha önceleri bu kadar yüksek olması bu yıl oranlarını düşük gösterecek” değerlendirmesinde bulunuldu.

"HALK BU GİRİŞİMLERDEN FAYDALANIYOR"

Ayrıca hükümet tüketici fiyatlarını düşürmek için bazı önlemler aldığına işaret edilen analizde, halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arzu ettiği şekilde Türkiye’de ev, araç ve diğer tüketici eşyalarına yönelik kredilerde faizlerin düştüğü ve halkın bu girişimlerden istifade ettiği belirtildi.

Analizde, Türk şirketlerinin geçen 18 ay boyunca yaşanan sürece çok iyi dayanıklılık gösterdiği vurgulanarak, farklı sektör ve şirketlerin kar ve cirolarındaki artışlara ilişkin rakamlar paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:57
  1. Türkiye
  2. Almanya
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