Alman medyası yazdı! Türkiye bu savaş uçaklarından alacak

Türkiye, F-16 savaş uçağı tedariki konusunda ABD ile müzakereleri sürdürüyor.

Ankara, söz konusu uçakla ilgili engellemelerin devam etmesi halinde alternatif seçeneklere yöneleceğini söylüyor.

Alman basınından "aero.de" isimli internet sitesi, "Türkiye savaş uçağı arıyor" başlıklı haberinde, "Türkiye, Block 70 standardına sahip yepyeni F-16 savaş uçaklarının teslimatı için ABD ile görüşmelerini sürdürüyor." denildi.

Türkiye'nin F-16'ya alternatif arayışları

Ancak Washington yönetimi bu konuda "tereddüt ettiği için" Ankara'nın farklı seçeneklere baktığı kaydedildi.

Bu seçeneklerin, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon savaş uçağından ve Rus yapımı Su-35'ten oluştuğuna dikkat çekildi.

"Su-35 konusunda anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz"

Haberde, "Odak noktası her zaman Su-35 oldu. Tek kişilik koltuklu uçak, uzun zamandır Türk hükümetinin, en azından yüzeysel, ilgisini uyandırdı. Su-35, en azından kamuoyunda bir seçenek olmaya devam ediyor.

Türkiye ve Rusya'nın Su-35 konusunda gerçekten anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz." denildi.

"Eurofighter daha gerçekçi"

Su-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne entegrasyonun "zorlu" olacağı ifade edilerek, diğer taraftan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınma ihtimalinin "daha gerçekçi" olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin asla alternatifsiz olmadığı, Eurofighter uçaklarının satın alınması konusunda Avrupa ile halihazırda müzakerelerin yürütüldüğü notu paylaşıldı.

Aynı haberde, "Türkiye, Typhoon'un en son Tranche 3A veya Tranche 4 modelini almayı umuyor. Ankara, yine de F-16'yı tercih edeceğini gizlemiyor." diye eklendi.