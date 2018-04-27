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Alman Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapacağı bilgisi üzerine Maslahatgüzar Dölger, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:39
Alman Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslüm'ün de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Terör örgütünün faaliyetleri ve Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:39
  1. Ankara
  2. salih müslüm
  3. Almanya Büyükelçiliği
  4. Maslahatgüzar Dölger
  5. Ludwigshafen

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