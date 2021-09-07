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Dünya Alman Maliye Bakanı toplantıda fenalaştı
Dünya

Alman Maliye Bakanı toplantıda fenalaştı

Alman Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, Ekonomi Komitesi toplantısında bir anda fenalaştı. Rahatsızlanan bakan hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 01:02:00 -
Alman Maliye Bakanı toplantıda fenalaştı

Alman Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité hastanesine kaldırıldı.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, bakanın halsizliğinden şikayet ettiği konuşmak için kelime bulmakta zorlandığı belirtilirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

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