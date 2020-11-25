Alman kulüplerinden Maradona'nın ölümü dolayısıyla taziye mesajları

BERLİN (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi sebebiyle Alman kulüpleri taziye mesajları yayımladı.

Bayern Münih internet sayfasından yayımladığı mesajda, futbol dünyasının Diego Maradona’nın yasını tuttuğu belirtilerek, Arjantinli futbolcunun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edildiği belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge yaptığı açıklamada, "Diego Maradona ile tarihin en büyük futbolcularından biri bizden ayrıldı. Bayern Münih, onun yakınlarıyla, memleketi Arjantin ile ve tüm taraftarlarıyla birlikte yas tutuyor. Ona karşı oynama onurunu yaşadım. 3 yıl Serie A’da ve Alman Milli Takımıyla 1986’da Dünya Kupası finalinde. Sahada onunla karşılaştığım için gururluyum. Diego Maradona kazanacak ne varsa her şeyi kazandı ve bilhassa futbolun güzelliğini sevenlerin herkesin kalplerini." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04 ve Leipzig kulüpleri de Twitter’dan yaptıkları paylaşımda, tüm zamanların en iyi futbolcularından birinin hayatını kaybettiği belirtilerek “Huzur içinde yat Diego Maradona" ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund kulübü de, Maradona’nın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımda bulunarak “Huzur içinde yat Diego Armando Maradona” ifadelerine yer verdi.

Eski Alman Milli Futbolcu Lothar Matthaeus da sosyal medyadan Maradona ile kendisinin yer aldığı fotoğraflarla birlikte “Dostum huzur içinde yat” ifadesini paylaştı.

