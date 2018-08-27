Alman Konsolosluğunda alarm verildi!
İstanbul'da bulunan Alman Konsolosluğunun yakınında bulunan bir şüpheli paket üzerine polis ekipleri alarma geçti.27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:10
Almanya Konsolosluğunun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak'ta bulunan bir şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Polis ekipleri paketin bulunduğu sokağı emniyet çemberi içine aldı. Sokaktaki vatandaşlar çevreden uzaklaştırılırken paketin incelenmesi için bomba imha uzmanı ekiplerin olay yerine gelmesi bekleniyor.
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