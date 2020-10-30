Alman hükümetinden ısmarlama rapor! Her fırsatta İslam’ı hedef alanlara bak sen

Ülke içinde Müslümanlara ve camilere karşı saldırılara sessiz kalan Almanya hükümeti, ‘dünya genelinde din özgürlüğü üzerindeki baskı artıyor’ vurgulu bir rapor yayınladı. Raporda, Türkiye hedef alındı.

Tepki çeken raporda, Türkiye'deki azınlıkların durumu kısmen iyileşme gösterse de ayrımcılığın sürdüğü belirtildi.

Almanya’da, daha önce 6 eyaletindeki camilere saldırı planı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı halkının ahlaksızlıklarını görmezden gelen Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı cami başta olmak üzere birçok kentte Müslümanlar ve camiler hedef alındı.

Alman hükümeti tarafından ikincisi yayınlanan, "Din özgürlüğünün dünya genelindeki durumu" başlıklı rapora göre dini uygulama özgürlüğü ve farklı dünya görüşleri dünya genelinde giderek daha fazla baskıya maruz kalıyor.

Sayıca dünyadaki en büyük dini topluluk olan Hristiyanların bu durumdan en çok etkilenen kesim olduğuna işaret edilen raporda, diğer dinlere mensup olanların da benzer baskılarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Raporda, 52 ülkede bir veya daha fazla dini topluluğa yüksek ya da aşırı derecede kısıtlamalar getirildiğine işaret edildi.

Raporun sunumunda konuşan Alman Hükümetinin Dünya Din Özgürlüğü Sorumlusu Markus Grübel, "Din özgürlüğü temel insan hakkıdır. Dört kişiden üçü din veya inanç özgürlüğünün kısıtlandığı bir ülkede yaşıyor" şeklinde konuştu.

Raporda, dini inançları nedeniyle kişilere düşmanca muamelede bulunulan ülke sayısının 2007-2017 yılları arasında 39'dan 56'ya yükseldiği bilgisi de yer aldı. Ayrıca ateistlerin de 23 ülkede ayrımcılık veya baskı ile karşılaştıklarına dikkat çekildi.

Alman hükümeti, din özgürlüğü ile ilgili ilk raporunu 2016'da hazırlamıştı.

Türkiye hedef alındı

Skandal raporun Türkiye ile ilgili bölümünde ise devletin azınlıklara karşı tutumunda kısmen iyileşme kaydedilmesine karşın ayrımcılığın kısmi olarak devam ettiği vurgulandı. Raporda Müslüman olmayanların kamu hizmetlerinde genellikle istihdam edilmedikleri belirtilirken basının Protestan papazlarla ilgilikomplo teorilerine yer verdiğine işaret edildi. Ayrıca halkın büyük bir kısmının azınlıklara karşı önyargılı olduğuna vurgu yapılan raporda, özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu ilerici, modern ve seküler bir toplum yapılanmasının da oluştuğuna işaret edildi.

Alman Piskoposlar Konferansı Evrensel Kilisesi Komisyonu Başkanı Başpiskopos Ludwig Schick, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin din özgürlüğü konusundaki çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Eğer din özgürlüğü varsa, o zaman barış da vardır" diye konuştu.

Karikatüre destek

Fransız Charlie Hebdo dergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Dünya üzerindeki Müslümanlar ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkeler skandala tepki gösterdi. Din özgürlüğü ve ırkçılıktan bahsederek şirin görünmeye çalışan Almanya, Fransa'ya resmen destek verdi.