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Alman hükümeti engel olamıyor! Son rakam rekora yaklaştı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, bir gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tatile giden Alman turist sayısının 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına yaklaştığını belirtti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:20
Alman hükümeti engel olamıyor! Son rakam rekora yaklaştı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'ye tatile giden Alman turist sayısının 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına yaklaşmaya başladığını belirtti.

Fiebig, "Frankfurter Allgemeine" gazetesine yaptığı açıklamada, Alman seyahat acentelerinin bu yılki ticari durumlarının iyi göründüğüne işaret ederek, özellikle Türkiye, Yunan adaları, Bulgaristan ve Mısır'a rezervasyonların arttığına dikkati çekti.

Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını vurgulayan Fiebig, ''Her ne kadar 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bu rakama yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz.'' dedi.

TÜRKİYE'DEKİ KALİTELİ HİZMETİ BAŞKA YERDE BULAMIYORLAR

Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'deki kaliteli hizmet ve diğer finansal imkanları başka hiçbir yerde bulamadıklarını, bunun da Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili olduğunu kaydetti. Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin bir diğer sebebinin de Türkiye'deki istikrar olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye ve Türklere yakınlığıyla bilinen Alman iş adamı, rezervasyon artışlarında Türkiye etkisinden bahsetmenin mümkün olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:20
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