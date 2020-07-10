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Aktüel

Alman Hükümet Sözcüsü'nün ofisinde çalışan bir kişinin ajan olduğu tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:25:26 -
Alman Hükümet Sözcüsü'nün ofisinde çalışan bir kişinin ajan olduğu tespit edildi

BERLİN (AA) - Almanya'da Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir çalışanın, yıllardır Mısır istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) dün açıklanan 2019 yılı raporunda, Basın ve Enformasyon Dairesi'nde bir görevli hakkında yıllardır Mısır gizli servisine çalıştığı iddiasıyla Federal Başsavcılık tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.

Raporda, Mısır istihbarat servisinin, Almanya'da yaşayan muhalif kişi ve gazetecileri takip etmek için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde ise söz konusu ajanın ziyaretçi kabul bölümünde çalıştığını ve Almanya'da akredite olan Mısırlı gazetecilerin bilgilerine ulaşabildiği kaydedildi.

Haberde Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından diktatörlükle yönetildiği, işkence ve idam cezalarının uygulandığı bir ülke olduğunun altı çizilerek, muhalif gazetecilerin de sıkı takip altında olduklarına yer verildi.


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