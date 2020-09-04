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Aktüel Alman Hükümet Sözcüsü: "Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak istiyoruz"
Aktüel

Alman Hükümet Sözcüsü: "Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:39:18 -
Alman Hükümet Sözcüsü: "Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak istiyoruz"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi için katkı sağlamak istediğini belirtti.

Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, görüşmede ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ele alındığını ve Libya’daki son gelişmelerin de konuşulduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel’in, Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun değişmediğini vurgulayan Seibert, "Gerilimi düşürmeye elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Seibert, tartışmalı konularda mümkünse Yunanistan ile Türkiye arasında bir diyaloğun başlatılmasını da istediklerini belirterek, bunun için her iki tarafın gelecek günlerde ve haftalarda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

Seibert ayrıca, "Engelleri ortadan kaldırmayı, tansiyonu düşürmeyi ve gerilimi artırmaktan kaçınmayı amaçlayan tüm çabalardan memnuniyet duyuyoruz ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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