  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alman hakimden ayakta alkışlanacak sözler! PKK destekçisi Mirza Bilen neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Alman hakimden ayakta alkışlanacak sözler! PKK destekçisi Mirza Bilen neye uğradığını şaşırdı

Almanya'da PKK'nın sözde Bavyera sorumlusu Mirza Bilen'in yargılandığı davaya bakan Alman hakim, terör örgütüne ve destekçilerine tokat gibi sözlerle ders verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 18:11:00 - 2022-11-11 18:23:08
Alman hakimden ayakta alkışlanacak sözler! PKK destekçisi Mirza Bilen neye uğradığını şaşırdı

Almanya'da, PKK'nın sözde Bavyera sorumlusu Mirza Bilen'in davası görülmeye başlandı. Davaya bakan hakimin PKK tepkisi alkış aldı.

Dava, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Dava sonucunda, PKK'lı Mirza Bilen üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat gibi sözler!

Davanın Hâkimi Michael Höhne, PKK terör örgütünü masum göstermek için çabalayan teröriste, "Siz, yasak olan bir örgüte para toplayarak, bilinçli olarak güvenlik güçlerini ve sivilleri öldüren bir örgüte destek verdiniz." diye cevap verdi.

Alman Hakim, "Masum insanları öldürüyorsunuz" ifadeleri ile devam etti. Michael Höhne, Mirza Bilen'in tahliye olduktan sonra da denetim altında kalmasına hükmetti.

Terörist Mirza Bilen, Alman hakimin sözleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Almanya reel gelirde keskin düşüşle karşı karşıya
Almanya reel gelirde keskin düşüşle karşı karşıya

Dünya

Almanya reel gelirde keskin düşüşle karşı karşıya

Almanya'dan flaş başlık: THY bizi geçti
Almanya'dan flaş başlık: THY bizi geçti

Dünya

Almanya'dan flaş başlık: THY bizi geçti

Almanya'ya kötü haber: 2023 yılında...
Almanya'ya kötü haber: 2023 yılında...

Dünya

Almanya'ya kötü haber: 2023 yılında...

Almanya'da iş beğenmeyenin yardımı kesilecek
Almanya'da iş beğenmeyenin yardımı kesilecek

Dünya

Almanya'da iş beğenmeyenin yardımı kesilecek

Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya, Türkiye'den acil olarak istemeye başladı! İnanılmaz talep
Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya, Türkiye'den acil olarak istemeye başladı! İnanılmaz talep

Ekonomi

Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya, Türkiye'den acil olarak istemeye başladı! İnanılmaz talep

Almanya'da dönere yüksek zam! Tüketici tepkili...
Almanya'da dönere yüksek zam! Tüketici tepkili...

Avrupa

Almanya'da dönere yüksek zam! Tüketici tepkili...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23