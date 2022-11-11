Alman hakimden ayakta alkışlanacak sözler! PKK destekçisi Mirza Bilen neye uğradığını şaşırdı

Almanya'da, PKK'nın sözde Bavyera sorumlusu Mirza Bilen'in davası görülmeye başlandı. Davaya bakan hakimin PKK tepkisi alkış aldı.

Dava, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Dava sonucunda, PKK'lı Mirza Bilen üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat gibi sözler!

Davanın Hâkimi Michael Höhne, PKK terör örgütünü masum göstermek için çabalayan teröriste, "Siz, yasak olan bir örgüte para toplayarak, bilinçli olarak güvenlik güçlerini ve sivilleri öldüren bir örgüte destek verdiniz." diye cevap verdi.

Alman Hakim, "Masum insanları öldürüyorsunuz" ifadeleri ile devam etti. Michael Höhne, Mirza Bilen'in tahliye olduktan sonra da denetim altında kalmasına hükmetti.

Terörist Mirza Bilen, Alman hakimin sözleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.