0553 313 94 23

Alman gazetesinden küstah çağrı: Erdoğan'ı protesto edin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkesine davet etmesi, Alman basınında hazımsızlığa yol açtı. Alman gazetesi Die Welt, Erdoğan'ın Almanya'da protestolarla karşılanması gerektiğini söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:33
Alman gazetesinden küstah çağrı: Erdoğan'ı protesto edin

Alman Die Welt gazetesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel Almanya ziyaretiyle ilgili olarak "Barış canlısı sivil toplum, düzenlenen protestolarla Erdoğan'a otokrat liderlerin demokratik bir ülkeye gelmesini sakıncalı bulduğunu göstermelidir" ifadesine yer verildi.

Bir cumhuriyetin kendini asıl zor ve acı verici durumlarda kanıtlayabileceği belirtilen haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez bu sıfatla Almanya'ya yapacağı ziyaretten muhtemelen zaten zor olan Almanlarla Türkler arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirmek için yararlanmak isteyecektir" görüşüne yer verildi.

Die Welt haberinin devamında şunlar kaydedildi:

"Devlet konuğu devletin konuğudur, yabancı bir ülkede kışkırtıcılık yapamaz. 1980'li yıllarda ABD Başkanları ziyarete geldiklerinde Almanya'da yer yerinden oynar, protestolar birbirini izlerdi. Barış canlısı sivil toplum bu geleneği yeniden canlandırıp, düzenlenen protestolarla Erdoğan'a otokrat liderlerin demokratik bir ülkeye gelmesini sakıncalı bulduğunu göstermelidir."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:33
  1. Almanya
  2. Die Welt
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Angela Merkel

YORUM YAZ

  • sukrusukru1 sa önce
    Evet çoook demokratik bir ülke.devletin gizli örgütleriyle göçmenleri diri diri yakacak kadar demokratik bir ülke.
  • Suzy celina Suzy celina 1 sa önce
    Allah uzun omur versinRecep taip erdoganaAlmanya neden rahatsiz Acaba?Selamlar prizrenden
  • Cevdet ÖzdemirCevdet Özdemir1 sa önce
    Die Welt zaten Yahudi yanlisi oldugunubizlerBiliyoruz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
  1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
  2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
  3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
  4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
  5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
  6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
  7. Bu oyunlar zihin açıyor!
  8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
  9. Kurabiye diyeti nedir?
  10. Maden suyu zayıflatır mı?
  11. Şeker oranı yüksek meyveler..
  12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
  13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
  14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
  15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
  16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
  17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
  18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
  19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
  20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!