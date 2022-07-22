Alman futbolunun efsanesi Uwe Seeler yaşamını yitirdi

Almanya ve dünya futbolunun unutulmaz forvetlerinden Uwe Seeler vefat etti. Batı Almanya formasıyla 72 maçta 43 gol atan ve 4 Dünya Kupası’nda mücadele eden Seeler, tüm kulüp kariyerini Hamburg’da geçirmişti. 1966 Dünya Kupası’nda ikinci olan Almanya’nın kaptanlığını yapan Seeler, dört Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu unvanına da sahipti.

Hamburg ile 580 maçta 490 gol atarak futbol tarihinin en önemli isimleri arasına giren Seeler’in ölümü sonrası, Hamburg Yönetim Kurulu Üyesi Jonas Boldt, “Onu asla unutmayacağız” açıklamasını yaptı.

Boldt, “Seeler, iyi bir insandı. Sadelik, sadakat, yaşama sevinci doluydu. Hamburg’un özüydü” ifadelerini kullandı.

Hamburg, Uwe Seeler’in yasını tutuyor

Hamburg tarihinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Seeler, 2003 yılında Hamburg’un fahri vatandaşı oldu. Hamburg belediyesinden yapılan açıklamada, “Hamburg, Uwe Seeler’in yasını tutuyor. Bundesliga’nın ilk gol kralıydı” denildi. Seeler, 1963’te kurulan Bundesliga’da 137 golle hala Hamburg’un rekor golcüsü.

Hamburg’da kalmayı tercih etti

Seeler, 1960, 1964 ve 1970 yıllarında yılın Alman futbolcusu seçildi. İspanya ve İtalya’daki kulüplerden, özellikle de 1961’de Inter Milan’dan milyonluk büyük bir teklif aldı, ancak “paradan önemli şeyler var” diyerek Hamburg’da kalmayı tercih etti.

Seeler, Hamburg’la birlikte 1960’da Almanya şampiyonluğunu ve 1963’te Almanya Kupası’nı kazandı. Hamburg, 1961’de Avrupa Kupası yarı finalinde Barcelona’ya ve 1968’de Kupa Galipleri Kupası finalinde AC Milan’a yenildi.