Alman DW'den kirli ateizm tezgahı! ''İslam’a hakaret, ateizme davet”

İsmail Uğur/Ankara-Her seçim öncesi değer karşıtlığını temel alan şaibeli kamuoyu araştırmaları yapan Konda Araştırma Şirketi’nin “10 Yıllık Toplumsal Değişim Raporu”nu bir Ateist dernek yöneticisi ve kendisini Atatürkçü İlahiyatçı olarak tanıtan Cemil Kılıç’a yorumlatan Alman Deutsche Welle, bir taraftan ateizm propagandası yaparken bir taraftan da Müslümanlarla ilgili hakarete varan skandal ifadelere yer verdi.

“Namaz kılanlar siyasi iktidar için kılıyor''

Alman Deutsche Welle, Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü gibi din karşıtı gazetelere demeçler veren sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın Müslümanlara hakaret içerikli şu değerlendirmelerine de yer veriyor: “Namaz, siyasi iktidara itaatin bir ifadesi olarak kılınıyor. Nitekim camilerde de siyasi iktidarın politikalarını yansıtan vaazlara artık daha sık tanık oluyoruz. İnsanlar artık cemaatler, tarikatlar, diyanet ve siyasi iktidar tarafından kendilerine anlatılan egemen din anlayışına tepkili. Anlatılan bu dini ve resmi dindarlığı reddediyor.”

Sözde ilahiyatçıdan ateizm güzellemesi

İslam düşmanı haber kanalı Deutsche Welle, sözde İlahiyatçı Kılıç’ın ‘değerlendirme’ adı altında açıkça ateizm propagandası içeren “Tartışmayı evrensel insan hakları, vicdan ve akıl üzerinden de değerlendirmek gerekir. Deist ve ateistler Kuran’daki öğütleri Müslüman olduğunu söyleyenlerden daha fazla uyguluyor. Bugün ateist veya deistlerin pek çoğu Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı." ifadelerine de haberinde yer verdi.

Ateizm derneğini İslam'a saldırtıyor

DW Türkçe yayınında Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen’in Müslümanları aşağılayan şu değerlendirmelerine de yer veriyor: “Dindar nesil yaratma arzusu ile çıkılan yolda insanlar daha fazla baskı altına alındı. Ayrıca son zamanlarda tarikat ve cemaatlerin de yaptıkları ortada. Biz ezelden beri devletin cemaatlerle yönetilemeyeceğini söylüyorduk, haklı da çıktık. Tüm bu yaşananlar, insanların inandıkları dini sorgulamaya başlamasını ve hümanist bir çizgiyle de ateist olmalarını sağladı. Artık insanlar ateist olduklarını söylemede de daha cesur. Rapordaki artışın bir nedeni de bu olabilir.”

Resmen ateizm propagandası

İslamofobik yayınlarıyla ünlü Alman Deutsche Welle, Ateizm Derneği Başkanı Özkohen’in, Müslümanları gericilikle suçlayıp ateizmi öven şu değerlendirmelerine yer vererek resmen ateizm propagandası yaptı: “Dindarlık toplumu kaosa sürüklüyor. Dindarlar birbirlerine darbe yapmaya kalkıyor, lüks ve ihtişam içinde yaşıyorlar. İnsanlar artık bu kaosu görüyor ve kendilerini çemberin dışında tutmaya çalışıyorlar. İşin içine birazcık bilimsel düşünme, mantık ve sorgulama da girince ya deist ya da ateist olmaya başlıyorlar. Dindar nesil yaratma iddiasıyla yapılanlar, ortaya gerici bir toplum çıkardı. Gericilerin yaptıklarına da göz yumuluyor. Baskı, mahalle ve camilerde başlıyor artık. 2019 yılında Türkiye’de hâlâ zorunlu din eğitiminin olması sanırım bunun en net göstergesi.”

Bayraktutar: Türkiye'de ateizmi yayma çabasındalar

Yeni Akit’e konuşan Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, sözde ilahiyatçılardan görüş alarak İslam’ı ve Müslümanları aşağılayan, bunun yanında ateist ve deist fikirlerin propagandasını yaymaya çalışan bir güruh olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Kendine ilahiyatçı süsü veren bu şahıs, ‘ateist ve deistler Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı’ diyor. Bu gafil şahsa sormak lazım; ateizmin en yoğun olduğu Batı dünyasında ahlaktan ve vicdandan eser var mı? Dünyanın dört bir yanını ateşe verenler, çoluk çocuk demeden katledenler nasıl ahlaklı ve vicdanlı olabiliyor. Bu şahıs, İslam düşmanı bir Alman kanalının Türkiye’de ateizm propagandası için kullandığı bir piyondur. Almanya’da Müslümanlara kan kusturan, her türlü baskıyı ve barbarlığı yapan Almanya, Gezi olaylarından umduğunu bulamamış olmalı ki; gençlerimizi ateizme sürükleyerek kendince zemin oluşturuyor.”

Ateist şahıs resmen Müslümanlara hakaret etmiştir

Alman Deutsche Welle’ye konuşan Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen’in açıklamalarının Müslümanlara ve İslam’a hakaret olduğunu belirten Bayraktutar, şöyle devam etti: “Dindarlığı kaos olarak değerlendiren bu şahıs, Müslümanları gericilikle itham ederek alenen hakaret etmektedir. Bir dine ve dinin mensuplarına hakaret etmek yasal bir suçtur ve bu nedenle savcılarımızı harekete geçmeye çağırıyoruz. Kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışmasın. Bu ülkede özgürlüklerin olmadığını söyleyen azgın bir azınlık, İslam’a ve Müslümanlara her türlü hakareti özgürce yapabiliyor. Müslüman Türkiye’de artık İslam’ın ve Müslümanların aşağılanmasına ve hakarete uğramasına tahammül edemiyoruz. Bu şarlatanlar Batı’da Hristiyanlık aleyhine bu ifadeleri kullanabilirler mi.”