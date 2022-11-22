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Dünya Alman DW' nin Yunan muhabiri kinini kustu! "Erdoğan kaybederse..."
Dünya

Alman DW' nin Yunan muhabiri kinini kustu! "Erdoğan kaybederse..."

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyonunda, Türkiye'de yaklaşan seçimler konuşuldu. Sunucu Sia Kosioni'nın yayınına bağlanan Deutsche Welle'in Yunan muhabiri Irene Anastassopoulou, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelere imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 11:47:00 -
Alman DW' nin Yunan muhabiri kinini kustu! "Erdoğan kaybederse..."

Alman medya kuruluşu mensubu Anastassopoulou, Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde "sürgün ya da hapisle" karşılaşması gerektiğini savundu.

Yunan televizyonu, skandal ifadeleri, "Alman basını Erdoğan'a karşı. Seçimleri kaybederse sürgün ya da hapis" başlığıyla aktardı.

Yunanistan basınında çıkan haberlerde de "Alman basını, Erdoğan'a saldırıyor. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kaybetmesi halinde hapse atılacağını ya da sürgün edileceğini savunuyor." denildi.

Ayrıca Alman medyasının, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar nedeniyle rahatsızlık duyduğu ve Ankara'yı suçladığı belirtildi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI AHMAK HADSİZ.

ömer

maymun gözünü açtı siz götünüzü rusya ile terörist abd den kurtarın
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