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Alman doktorların felç ettiği hastayı Türk doktorlar ayağa kaldırdı

14 yıl önce Almanya’da ameliyat olmasına rağmen tümörün tamamı çıkarılamayan ve felç olan 84 yaşındaki Vahit Deveci, mikroskobik cerrahi ile sağlığına kavuştu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:09
Alman doktorların felç ettiği hastayı Türk doktorlar ayağa kaldırdı

14 yıl önce Almanya’da ameliyat olmasına rağmen tümörün tamamı çıkarılamayan ve felç olan 84 yaşındaki Vahit Deveci, mikroskobik cerrahi ile sağlığına kavuştu.


Giresun’da yaşayan Vahit Deveci, 14 yıl önce beyin tümörü nedeniyle Almanya’da ameliyat olmasına rağmen tehlikeli bölgede olması nedeniyle tümörün tamamı çıkartılamadı. Hastalık yıllar boyunca ilerledi. Yaklaşık 1 ay kadar önce ayağa kalkamayan ve yatağa mahkum hale gelen 84 yaşındaki Vahit Deveci, Medical Park Ordu Hastanesine başvurdu. Hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eroğlu tarafından ameliyat edildi. Deveci, başarılı operasyon sonrası hayatını kabusa çeviren tümörden 30 sene sonra tamamen kurtuldu.


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eroğlu operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız 14 yıl önce beyin tümörü nedeniyle Almanya’da ameliyat olmuş. Beynin ana damar yapılarına yakın olan kısmı ameliyat sırasında riskli olması sebebiyle bırakılmış. Hasta yakınlarına da bu şekilde bilgi verilmiş. Alınmayan tümör gün geçtikçe büyümüş ve hastamız, durdurulamayan sara nöbetleri geçirmeye başlamış. Felç olmuş gibi ayağa kalkamayan Vahit Deveci’nin çekilen MR’ında büyük bir kitle ile karşı karşıya kaldık. Bırakılan kitle 8 cm büyümüş ve kemiğe de sıçramış. Hastanın hayati tehlikesi oldukça yüksekti. Önemli damarsal yapılara yapışıklığı söz konusuydu. Damarsal yapıların tamamından tümörü mikroskobik cerrahi eşliğinde temizledik. Yüksek riskli olan ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Kontrol filmlerinde en ufak bir tümör artığına saptamadık. Hastamızı ameliyat sonrasında fizik tedavi desteği vererek şifa ile taburcu ettik.”


Senelerdir epilepsi nöbeti geçiren, yürümekte güçlük çeken, zihninde bulanıklık yaşadığını dile getiren 84 yaşındaki Vahit Deveci, zorlu ameliyat sonrası kendisini sağlığına kavuşturan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eroğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:09
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