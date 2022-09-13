Alman devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi: Üretim ve ticaret için ideal

Rusya'nın uyguladığı gaz kesintisi yaptırımı Almanya'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Pahalı enerji ve gıda, ülkede enflasyonu yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

Enflasyon 50 yılın zirvesinde

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Almanya'da enflasyon, Mayıs 2022'de yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

"Türkiye Alman ihracatçıların kaçış noktası oldu"

Ülkedeki tedarik zinciri krizi Alman şirketlerin alternatif pazar arayışına girmesine yol açtı. Alman medyasına yansıyan haberlerde Türkiye'nin Alman şirketlerinin kaçış noktası haline geldiği ifade edildi. Alman basınında tedarik zincirinin konu edildiği bir haberde "Küresel tedarik sorunları, Türkiye'yi Alman ihracatçılar ve ithalatçılar için arzu edilen bir kaçış noktası haline getiriyor." denildi.

"Üretim ve ticaret için ideal"

Alman nakliye şirketi Rhenus'un CEO'su Tobias Bartz'ın görüşlerine yer verilen haberde "Batılı şirketler Asya'dan yakın Avrupa'ya taşınmak istiyorlar. Türkiye, çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal." ifadeleri kullanıldı.