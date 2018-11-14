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Alman devine bir şok daha! O isim sakatlandı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te orta saha oyuncusu James Rodriguez sakatlandı. Alman ekibinde sakat oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:28
Alman devine bir şok daha! O isim sakatlandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez’in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez’in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Bayern sakatlıklarla boğuşuyor

Bundesliga’nın zirvesindeki Borussia Dortmund’un 7 puan arkasına düşen Bayern Münih’te sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Thiago Alcantara’dan sonra James Rodriguez de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Rodriguez’in sol diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. 10 gün dinlendikten sonra tedavisine başlanacak 27 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:28
  1. Bayern Münih
  2. James Rodriguez

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