Alman devi Ford Explorer artık tamamen elektrikli! Piyasaya çıktı: fiyatlarındaki fark ne merak konusu oldu!

Ford, Alman mühendisliğini çarpıcı Amerikan tarzıyla birleştiren, tamamen elektrikli otomobili yeni Explorer'ı düzenlenen çevrim içi etkinlikle tanıttı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Explorer, Avrupa pazarlarında bu yıl sonu itibarıyla sipariş edilebilecek. Türkiye'de ise gelecek dönemde kullanıcılarla buluşacak.

Ford'un yenilikçi elektrikli otomobil modellerinin öncüsü olan ve heyecanla beklenen Explorer, segmentindeki kuralları baştan yazarken, Avrupa'da Ford markasının yeniden keşfedilmesinin yolunu açıyor. Orta boyuttaki crossover, iki sıra halinde 5 kişilik koltuk düzeni ile ailelere tam donanımlı ve konforlu bir yolculuk sunuyor.

Explorer, dijital teknolojilerle öne çıkarken, sürücünün ve yolcuların hareket halindeyken bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor.

Almanya'da tasarlanıp üretilen tamamen elektrikli yeni Explorer, üstün bir dijital deneyim sunarak sürücünün ve yolcuların hareket halindeyken bağlantıda kalmalarına ve konforlu bir yolculuk yapmalarına yardımcı oluyor. Yol deneyimini zenginleştiren özellikleri arasında geniş ve hareketli dokunmatik ekran SYNC Move, iç mekana göre özel uyarlanmış sesli ve bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardım teknolojisi bulunuyor.

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Maceraya hazır tasarımı model, 470 litrelik bagaj hacmi ve 5 koltuğuyla Ford'un en yeni elektrikli otomobili, şehir içi ve şehir dışı yolculuklar için ideal bir sürüş sunuyor. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu arasındaki 17 litrelik konsol, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar konulacak alan sağlarken, özel bir dolap ve akıllı bagaj kapağı Explorer'ı sınıfında yeni bir standarda çıkarıyor.

Otomobilin fütüristik dış tasarımı, premium materyalleri ve heykel gibi yontulmuş sportif koltukları, konsept otomobillere özgü devrim niteliğindeki sofistike ses sistemi gibi özellikleri modern iç tasarımla bütünlük sağlıyor. Tüm bunlar, yalnızca 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e hızlı şarj olma ve gelecek yıl Avrupa çapında 500 bin şarj noktasına erişim olanağıyla bir arada sunuluyor.

- "Avrupa'daki müşterilerimiz için Köln'de üretildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, "Explorer, yeni nesil ve heyecan verici Ford elektrikli otomobillerin öncüsü. Amerikan köklerimize sahip ancak Avrupa'daki müşterilerimiz için Köln'de üretildi. Büyük maceralar için yolculuğa hazır ve müşterilerimizin sürüş sırasında günlük ihtiyaçlarını karşılayacak her şeye sahip." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Ford'un elektrikli otomobil hamlesine öncülük eden tamamen elektrikli yeni Explorer, şirketin Almanya'daki yeni Ford Köln EV Merkezi'nde geniş çapta üretilen ilk elektrikli otomobil olmasıyla dikkati çekiyor. Otomobil, Ford'un Avrupa'da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli binek araç portföyü sunma taahhüdünde dev bir adım niteliği taşıyor.

-Ford'un ikonik Amerikan SUV'sinin ruhunu yansıtıyor

Aerodinamik dış tasarımı, geleneksel ızgara yerine kullanılan "kalkan" şeklindeki cesur ızgara, yeni elektrikli otomobil hamlesinde Ford'un ikonik Amerikan SUV'sinin ruhunu ve iddialı stilini ortaya koyuyor.

Explorer'ın SYNC Move bilgi-eğlence sistemi yalnızca yolcuları bağlantıda tutmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüye uyumlu olacak şekilde sorunsuzca yukarı ve aşağı kaydırılabilen ve değerli eşyalar için özel bir saklama alanını gizleyen hareketli 15 inç dokunmatik ekrana da sahip. İki büyük akıllı telefon taşıyabilen bölme, standart olarak bir kablosuz şarj özelliğiyle birlikte sunuluyor ve SYNC Move, Android Auto ve Apple CarPlay ile kablosuz uyumluluk sağlıyor.

Performans tutkunları için en önemli özelliklerden biri de Ford Explorer'ın yolda veya evde hızlı ve kolay şarj edilebilmesi. Explorer, yoldaki en uygun şarj noktalarını bulmaya yardımcı oluyor. Evde şarj ile daha düşük maliyetli elektrik kullanımı ile tam dolu bir pil ve önceden ısıtılmış kabin özelliğine imkan tanıyor.

Explorer ayrıca, sürücülerin ve yolcuların hedeflerine ulaştıklarında da yola çıktıkları zamanki kadar dinç ve yeniden yola çıkmaya hazır olmalarını sağlayacak birçok özellik sunuyor. Konforu artıran standart donanımda ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, masaj yapan sürücü koltuğu ve sürücü ile ön yolcunun istediği sıcaklığı seçmelerine imkan sağlayan klima kontrolü bulunuyor. Standart anahtarsız giriş ve akıllı bagaj kapağı özellikleri otomobile binişi kolaylaştırıyor, otomobil sahipleri kolları dolu olduğunda bile arka tamponun altına ayaklarıyla basitçe dokunarak bagaja erişebiliyor.

Avrupa'da ilk kez bir Ford modelinde, gösterge koluna dokunarak sorunsuz ve güvenli bir şekilde şerit değiştirmek için "Assisted Lane Change" ve yoğun şehir merkezlerinde kapıları açmadan önce yaklaşan bisiklet sürücülerini bildiren "Clear Exit Assist" gelişmiş sürücü destek sistemleri sunuluyor.

- Gerçek hayat macerası

Ford, tamamen elektrikli yeni Explorer'ın yeteneklerini sergilemek için "Lexie Limitless" olarak da bilinen ve dünyanın her ülkesini ziyaret eden tarihteki en genç macera tutkunu Lexie Alford ile dünya çapında sürecek bir macera için bir araya geldi.

Bu iş birliğinde, 1920'li yıllarda Ford sponsorluğunda Model T ile dünya turu yaparak rekor kıran efsanevi kadın kaşif Aloha Wanderwell'den esinleniyor. Fiyatları ne kadar olacak merak konusu...



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