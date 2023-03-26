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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, o emoji ile Kızılelma fotoğrafını paylaştı! Paylaşımı büyük beğeni topladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o emoji ile Kızılelma fotoğrafını paylaştı! Paylaşımı büyük beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 19:01:00 - 2023-03-26 19:09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o emoji ile Kızılelma fotoğrafını paylaştı! Paylaşımı büyük beğeni topladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı Kızılelma ile olan fotoğrafı dikkat çekti. Erdoğan resmi Türk Bayrağı emojisi ile paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılelma ile fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, paylaşımına Türk Bayrağı emojisi de ekledi. 

Türk bayrağı görseliyle paylaşılan tweet binlerce beğeni aldı.



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