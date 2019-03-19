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Alman devi BMW'den skandal karar: Türkçe konuşmak artık yasak

Alman otomobil üreticisi BMW, ülke içerisinde bulunan araç işleme merkezinde Türkçe konuşma yasağı getirdi. Çalışanlar, söz konusu karara büyük tepki gösterdi.

19 Mart 2019 Salı 12:10
Alman devi BMW'den skandal karar: Türkçe konuşmak artık yasak

Alman otomobil üreticisi BMW'deki bir departman, çalışanlarına Türkçe konuşma yasağı getirdi. Bild gazetesinin haberine göre Garching bei München şehrindeki Bayerische Motorenwerke'nin (BMW) araç işleme merkezindeki ustabaşı, aynı vardiyadaki yaklaşık 20 Alman-Türk işçinin Türkçe konuşmalarını yasakladı.

BMW'deki bir departmanın çalışanlarına Türkçe konuşma yasağı getirildi. Yasak, çalışma alanlarının da dışına taştı.

Habertürk'ün Bild'den aktardığına göre, çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşmaları yasaklandı. Ustabaşı, Garching fabrikasındaki çalışanlara sadece Almanca konuşma izni verdi.

Çalışanlar kararı kabul etmedi

Yasaktan etkilenen çalışanlar, kararı kabul etmedi. Ayrımcılığa maruz kaldıklarından şikâyetçi oldular. İnsan Kaynakları departmanı, personelin tarafını tutarak olayı incelemeye başladı.

Şirket sözcüsü Jochen Frey, "Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:10
  1. BMW
  2. Türkçe konuşmak artık yasak BMW

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    Yasak Türkçe yasağı değil, usta işçiyle anlaşamıyor. Türk işçi hiç Almanca öğrenmemiş, Alman ustaya Türkçe konuş anlamıyorum diyor sonra, Türk işçilere Almanca öğrenme zorunluluğu geliyor. Olay bu, yasak falan yok.

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