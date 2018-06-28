THY - İmaj
0553 313 94 23

Alman Bild medya binasında "göçmen korkusu"

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in de içinde olduğu Axel Springer medya grubuna ait gökdelende, Salı günü bir göçmenin gezintisi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri arttırıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:47
Alman Bild medya binasında "göçmen korkusu"

Göçmenin bina önündeki kaldırımda yürüdüğünü gören ve durumu binanın güvenlik ekibine aktaran gazetecilerin uyarısı üzerine bina boşaltıldı.

Binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltılmasının ve içeride arama işleminin yapılmasının ardından Berlin polisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin tedbirli davrandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, siyahi göçmenin bina önünde dolaştığının fark edilmesiyle binadaki çok sayıda kişinin sağa sola koşturmaya başladığını ve yardım çağırmak için çığlık attığını aktardı.

Kaynak: Euronews

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:47
  1. Berlin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...